To amerikanske turister har mistet livet i Mexico.

De blev fundet døde på deres hotelværelse i det nordvestlige Mexico i det populære ferieområde omkring Baja California.

Det skriver ABC News.

Den afdøde mand og kvinde, førstnævnte 41 år og sidstnævnte 22 år, blev fundet af læger og politiet omkring klokken 21 tirsdag aften i byen på deres femstjernede luksusresort i byen El Pescadero.

Personale havde fundet dem bevidstløse, og de blev erklæret døde på stedet.

Politiet har mistanke om, at dødsårsagen har noget med indånding af gas at gøre.

Baja California er kendt for smukke sandstrande, gode surfbølger og et festligt natteliv.

Men det er ikke første gang, at amerikanske turister bliver fundet døde i regionen.

I oktober blev tre amerikanere således fundet døde i deres lejelejlighed, dengang lød det også, at indånding af gas var den mest sandsynlige dødsårsag.

Helt tilbage i 2018 var et gaslæk i en vandvarmer årsag til, at et amerikansk par og deres to børn døde i Tulum i det sydøstlige Mexico.

Ifølge CBS News er der ofte problemer med gasinstallationer, ventilation og opsynet med dem i Mexico.