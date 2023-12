»Jeg ved, hun er blevet diagnosticeret som bipolar. Hun har haft en historie med stof- og alkoholmisbrug.«

Sådan lød det i retten i Manchester mandag, hvor to teenagere er tiltalt i en bestialsk drabssag.

De nægter sig skyldige og beskylder gensidigt hinanden for at have begået drabet.

Bemærkningen om den mistænkte pige blev fremsat af hendes drengeven, som også er tiltalt i sagen.

Drengen fortalte også tilhørerne i retten, at pigen »ikke er en normal person«, og at hun ofte »joker med døde babyer.«

Selv er de ikke andet end et par store børn.

Begge 16 år.

Men sagen, de to er tiltalt i, er bestemt ikke for børn.

I disse uger sidder pigen X og drengen Y på anklagebænken i retten i Manchester – tiltalt i en drabssag, der i den grad har rystet England.

Tilbage i februar i år blev 16-årige Brianna Ghey overfaldt og dræbt i en park i byen Warrington i nærheden af Manchester.

Selvom Brianna Ghey var transkønnet, mener politiet ikke, at der er tale om en hadforbrydelse.

I løbet af retssagen er det da også kommet frem, at begge de tiltalte teenagere har store udfordringer.

De kæmper begge med forskellige autistiske lidelser, skriver de britiske medier. Blandt dem The Guardian og Daily Mail.

De tiltalte børn fremstår af hensyn til deres sikkerhed ikke med navne i de britiske medier.

Mandag blev drengen Y afhørt i retten, og her anklagede han blandt andet sin veninde for at være satanist.

»Hun har skåret sin kærestes navn i sin arm, og der er stadig et ar på hendes arm,« fortalte drengen og tilføjede, at pigen var besat af kæresten og også praktiserede selvskade.

Han hævder, at han stod og tissede op ad et træ, da han pludselig opdagede, at pigen X stak løs på Brianna.

På spørgsmålet om, hvorfor hun skulle ønske at tage livet af kammeraten, forklarede han, at X var overbevist om, at den transkønnede pige var forelsket i hendes kæreste.

Selv har drengen Y dog det problem, at det var hans kniv, der blev brugt til drabet, og at hans dna er fundet på våbnet.

Retssagen fortsætter de kommende dage.