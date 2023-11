Hun låser døren, mens hun – som enhver anden teenager – er dybt optaget af sin telefon.

Så går hun hen ad fliserne og ud gennem havelågen.

Et kamera i en dørtelefon har fanget Brianne Ghey i – hvad der skulle vise sig at blive – nogle af de sidste minutter af hendes liv.

11. februar i år forlod den 16-årige pige sit hjem i Warrington vest for Manchester for at møde to kammerater.

New footage shows Brianna Ghey leaving her house before being stabbed 28 times 'by teens' in Culcheth Linear Park



Read more https://t.co/p77q0S9qFY pic.twitter.com/WJp1IkPeIv — Metro (@MetroUK) November 30, 2023

Kort efter lå hun blødende og livsfarligt kvæstet i en park.

Det er en grusom drabssag, der i disse dage er for retten i den engelske by Manchester, og som flere britiske medier dækker. Blandt dem Sky News og The Guardian.

På anklagebænken sidder to teenagere – en pige på 16 år og en jævnaldrende dreng – tiltalt for det bestialske overfald.

Den transkønnede pige blev stukket ikke mindre end 28 gange med kniv i hovedet, brystet, ryggen og nakken.

Sagens anklager beskrev i retten, hvordan Brianna forlod hjemmet med sit karakteristiske look:

Langt rødt hår, store briller, en kort nederdel og lange hvide knæstrømper.

Politiet mener dog ikke, at hun blev udsat for en hadforbrydelse som følge af hendes identitet som transkønnet.

Anklageren mener, at de to teenagere, som begge var 15 år, da drabet fandt sted, nøje har planlagt at dræbe Brianna, og at det er planlægning, der har fundet sted over flere måneder.

LIVE: Brianna Ghey murder trial continues - latest updates https://t.co/mwBs2iqJmKhttps://t.co/mwBs2iqJmK — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) November 30, 2023

Den tiltalte pige, som i retssagen kun bliver omtalt som X, mødte Brianna i efteråret 2022 og blev tilsyneladende »besat« af hende, som den tiltalte beskrev som »virkelig anderledes.«

Begge de to tiltalte teenagere nægter sig skyldige i drabet, men beskylder i stedet hinanden for at have udført det.

Da sagen begyndte mandag, sagde anklageren Deanna Heer KC:

»Anklagemyndigheden ser sådan på det, at hvem der end har givet de dødelige slag, så er begge tiltalte skyldige. De handlede sammen og planlagde og gennemførte deres plan om at dræbe hende.«