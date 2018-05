To svenskere af kurdisk afstamning menes at være henrettet af Islamisk Stat i Irak. Det viser en video.

Stockholm. To mænd fra det vestlige Sverige er blevet henrettet af Islamisk Stat i Irak.

Det rapporterer svensk tv på sin netavis svt.se.

De to mænd af kurdisk afstamning var på ferie i Irak i december, da de blev bortført. I en video udsendt af IS ser det ud som om, at de to bliver skudt.

- Vi kender til sagen og er i kontakt med de berørte myndigheder, siger Lina Eidmark fra det svenske udenrigsministeriums pressetjeneste til svensk tv.

Der er tale om en mand på 20 og hans 50-årige morbror. På filmen sidder de på knæ, mens bødlerne står bag dem med et automatvåben og en pistol rettet mod de knælende.

De svenske mænd var shiamuslimer.

Islamisk Stat er sunnimuslimsk, og den militante religiøse bevægelse er tidligere målrettet gået efter shiamuslimer - netop fordi de er shiamuslimer.

På videofilmen hedder det, at henrettelsen er hævn for, at byen Kirkuk i det nordlige Irak nu styres af shiaer.

Svensk tv rapporterer, at de to formentlig blev bortført ved juletid.

Familien til de to mænd skal have været i kontakt med bortførerne, som ville have en løsesum.

Familien vidste ifølge oplysningerne ikke, hvem bortførerne var.

Det svenske sikkerhedspoliti, Säpo, har været koblet på sagen, men vil ikke udtale sig, skriver svt.se.

Kilder tæt på sagen siger, at Säpo forsøger at fastslå, om videoen er ægte.

