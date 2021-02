Optagelser fra færgen "Estonia" foretaget i 2019 var ikke brud på gravfreden, er det mandag blevet afgjort.

To svenskere er mandag blevet frifundet for at have brudt gravfreden ved færgen "Estonia", der sank til bunds i Østersøen i 1994.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

De to var ved retten i Göteborg tiltalt for at have brudt gravfreden i forbindelse med optagelser til en tv-dokumentar foretaget i september 2019.

Dokumentaren, der blev sendt i efteråret, fik stor opmærksomhed. Med i udsendelsen var blandt andet billeder af et stort hul i skibsvraget, som frem til da ikke havde været offentligt kendt.

Anklageren i sagen havde krævet, at den prisbelønnede journalist Henrik Evertsson og en kollega skulle idømmes en betinget dom og dagbøder, fordi de sendte en dykkerrobot ned for at tage billeder af vraget.

De nægtede sig dog skyldige, da de sejlede ud fra Tyskland i en tysk båd.

Tyskland har ikke underskrevet loven om gravfred ved "Estonia".

Evertsson og teamet, som har vist filmmateriale til svenske havarieksperter, er blevet hædret med "Stora Journalistpriset".

Ti kendte svenske journalister, deriblandt Jan Guillou og Janne Josefson, er imidlertid stærkt kritiske over for pristildelingen.

De mener, at dokumentaren kun har ført til "spektakulære konspirationsteorier, uden at der er noget belæg for, at de passer".

"Estonia" var i september 1994 på vej fra Tallinn i Estland til Stockholm i Sverige, da den kæntrede i hårdt vejr og sank på mindre end en time. 852 mennesker mistede livet, mens kun 137 blev reddet.

Gravfreden betyder, at vraget ikke må hæves.

/ritzau/