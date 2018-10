To personer mistede torsdag livet under en vandretur i den amerikanske nationalpark Yosemite i Californien.

Betjente i parken fandt ligene af en mand og en kvinde, som sandsynligvis er faldet fra udsigtspunktet Taft Point.

Det skriver parken i en udtalelse torsdag.

Her fremgår det også, at episoden bliver undersøgt nærmere.

A male and female visitor died in an apparent fall from Taft Point in Yosemite National Park. Park rangers are recovering the bodies this morning. This incident is under investigation and no further details are available. https://t.co/wTm1IadB79 — Yosemite National Park (@YosemiteNPS) October 25, 2018

De omkomne er endnu ikke blevet identificeret.

Taft Point er en del af en flere kilometer lang trekking-rute i parken.

Besøgende opfordres til at være forsigtige på lige netop det sted, når de ønsker at nyde udsigten over Yosemite Valley.

Yosemite er et populært besøgsmål for turister fra både USA og resten af verden.

En mand og en kvinde mistede torsdag livet, da de styrtede ned fra en klippe i nationalparken Yosemite. (Arkivfoto) Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere En mand og en kvinde mistede torsdag livet, da de styrtede ned fra en klippe i nationalparken Yosemite. (Arkivfoto) Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Det er bestemt ikke usædvanligt, at der sker ulykker.

Så sent som i maj døde en vandrer ved at falde ned fra en avanceret trekkingrute markeret med reb.

En måned senere mistede to personer livet på bjerget El Capitan.

Taft Point, hvor de seneste dødsfald skete, er et populært udsigtspunkt i parken, fordi man får et perfekt udsyn over store dele af Yosemite.

Bjerget er opkaldt efter 27. præsident for USA, William Howard Taft.