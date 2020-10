Rumfarere med kurs mod rumstation har været i karantæne i ugevis for at undgå at tage corona med i rummet.

To kosmonauter og en astronaut er onsdag morgen dansk tid sendt afsted mod Den Internationale Rumstation (ISS).

Det er den første bemandede tur til ISS, som kun tager lidt over tre timer før ankomst. Normalt tager turen dobbelt så lang tid.

Rumfarerne er sendt afsted i en russisk rumkapsel fra en base i Kasakhstan.

Det er to russere og en amerikaner, der sammen har kurs mod rummet.

Kosmonauterne fra den russiske rumfartsorganisation, Roscosmos, er Sergej Ryzjikov og Sergej Kud-Svertjkov. Kosmonaut er den russiske betegnelse for en astronaut.

De er ledsaget af astronauten Kathleen Rubins fra den amerikanske rumfartsadministration, Nasa.

Livebilleder fra de to rumorganisationer viser, at raketten med rumkapslen og de tre rumfarere blev skudt afsted klokken 7.45 dansk tid.

En tv-kommentator fra Nasa sagde i forbindelse med opsendelsen, at alt var forløbet normalt. Og Roscosmos har meddelt, at rumkapslen er gået i kredsløb om Jorden.

Mandskabet har været i karantæne på en base uden for Moskva, Ruslands hovedstad, og senere på basen i Kasakhstan i ugevis for at undgå at tage coronasmitte med ud i rummet.

Indflyvningen til rumstationen er forkortet, fordi den nu kan klares med to kredsløb om Jorden, før rumkapslen lægger til. Hidtil er det kun godsrumskibe, som har taget den kortere tur.

Flere private aktører som Boeing og SpaceX, som er grundlagt af Tesla-stifter Elon Musk, er begyndt at bevæge sig ind på rummarkedet. Det har bidraget til spekulationer om et nyt "rumræs" mellem flere nationer.

Men astronauter på missionerne har gentagne gange nedtonet konkurrencen. De har i stedet fokuseret på, hvordan rumrejse kan bringe nationer til at samarbejde med et fælles mål.

Den Internationale Rumstation, som har været permanent bemandet siden 2000, er et sjældent eksempel på samarbejde mellem Rusland og USA.

Rumstationen, som er i kredsløb om Jorden, er en platform for forskning og udvikling i rummet.

/ritzau/AFP