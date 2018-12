En person har mistet livet i et skyderi fredag eftermiddag i den centrale del af den østrigske hovedstad, Wien.

Det oplyser Wiens redningstjeneste ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det lokale politi oplyste kort forinden, at to personer er såret. Det er en af de to, der siden er omkommet, skriver Reuters.

- To personer blev fundet med skudsår i dag (fredag, red.) omkring klokken 13.30 i området omkring Lugeck i Wien, lyder det i udtalelsen.

Lugeck er en populær restaurant i den østrigske hovedstad.

- En menneskejagt er i øjeblikket i gang. De nærmere omstændigheder er endnu ikke kendt, oplyser det østrigske politi.

/ritzau/