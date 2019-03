Det er flere år siden, at den israelske by Tel Aviv sidst var mål for raketter fra Gaza.

Torsdag aften blev to raketter affyret fra Gaza mod Tel Aviv-distriktet i Israel. Området har ellers har været uden angreb i flere år.

Det skriver AFP, der citerer kilder i det israelske militær. Reuters skriver, at den ene raket blev nedskudt af Israels raketværn.

Adskillige eksplosioner skal have lydt ud over området, har militæret oplyst.

Tel Aviv ikke været angrebet af raketter siden 2014 under kampe med den militant islamistiske gruppe Hamas.

Advarselssirenerne i byen gik kort før, at militæret gik ud med oplysninger til israelske medier.

Det er ikke meget information, der er kommet om angrebet kort før klokken 21.00 dansk tid.

Umiddelbart efter eksplosionen er der ingen, der har taget skylden for raketterne, der ifølge militæret blev affyret fra Gaza.

Hamas har afholdt møder med repræsentanter for Egypten i Gaza, hvor en våbenhvile med Israel har været på dagsordenen.

Der er ikke umiddelbart meldinger om tilskadekomne eller ødelæggelser efter aftenens raketangreb.

/ritzau/