Det amerikanske flyselskab Southwest Airlines er havnet i en uheldig sag omkring et kamera på et af deres flys toiletter.

Det skyldes, at to af deres piloter er blevet anklaget for at have livestreamet fra et toilet til deres iPad i cockpittet på en flyvetur tilbage i februar 2017.

Det var besætningsmedlem Renee Steinaker, der opdagede livestreamingen, fordi kaptajnen på flyveturen, Terry Graham, bad hende være i cockpittet, mens han var på toilettet.

Den anden pilot Ryan Russell prøvede at bortforklare situationen med, at det var en ny sikkerhedsprocedure fra flyselskabet, men det vidste Steinaker var en løgn. Det skriver Fox News.

Det var et besætningsmedlem, der opdagede de to piloter. Foto: MARK RALSTON Vis mere Det var et besætningsmedlem, der opdagede de to piloter. Foto: MARK RALSTON

Steinaker tog et billedet af iPaden for at kunne dokumentere det, og hun fortalte det til selskabet sammen med resten af besætningen.

Hun blev ellers bedt om at vende den anden kind til:

»Hvis det her kommer ud, hvis det bliver offentligt kendt, ingen, jeg mener ingen, vil nogensinde flyve med selskabet igen,« var de advarende ord til Steinaker.

Terry Graham og Ryan Russell fik lov at flyve dagen efter, at Steinaker havde været på besøg i cockpittet, og i dag flyver de stadig for selskabet.

Ifølge Fox News har en repræsentant fra Southwest Airlines skrevet en e-mail, der siger, at kundernes sikkerhed er deres største prioritet.

Derudover har selskabet ikke yderligere kommentarer til sagen.

At Steinaker overhovedet var tilstede i cockpittet som besætningsmedlem skyldtes, at der skal være to i cockpittet hele tiden under en flyvetur - det er en sikkerhedsprocedure.

Det var på en flyvetur mellem Phoenix og Pittsburgh i USA, at iPaden i cockpittet blev opdaget.