En større menneskejagt er i gang i den svenske hovedstad, Stockholm, efter knivangreb fredag aften.

To mænd i 30'erne er blevet stukket ned af ukendte gerningsmænd, der fortsat er på fri fod.

Det skriver Aftonbladet.

En af mændene er i kritisk tilstand, lyder det.

Ifølge Aftonbladet er der sket et skænderi mellem flere personer før knivstikkeriet.

Politiets talsperson, Åsa Wallentin, siger til Aftonbladet, at anmeldelsen kom klokken 20.14. I første omgang lød meldingen om støj. Men ved ankomsten var situationen en anden, og to personer var såret.

Knivangrebene er sket i krydset mellem St Eriksgatan og Flemminggaten. Ifølge øjenvidner skete angrebene nærmere placeret ved indgangen til Västermalmsgallerian, der er et indkøbscenter i Stockholm.

Området omkring Västermalmsgallerian er afspærret, og svensk politi er massivt til stede med adskillige indsatser.

Her afhøres vidner, ligesom der er sikret videoovervågning af et skænderi, der skulle være sket forud for knivangrebene.

Politiet arbejder talstærkt foran indkøbscentret.

