Der har fredag været et knivstikkeri på pladeselskabet Sony hovedsæde i det vestlige London. To personer er blevet ramt af knivstik.

Det er uvist, hvilken tilstand de to sårede er i, skriver Sky News.

Politiet blev tilkaldt til Sony Music Entertainments britiske hovedsæde, der ligger i Derry Street i bydelen Kensington, ved 11-tiden lokal tid.

Tungt bevæbnet politi er til stede på adressen, hvor man har foretaget en anholdelse.

Sony music is being evacuated as armed police and paramedics are on stand by pic.twitter.com/DNA1b1cb85 — Alex Iszatt (@AlexonTV) November 2, 2018

»En person, som vi formoder står bag hændelsen, er anholdt. På nuværende tidspunkt er vi ikke på udkig efter andre,« oplyser politiet til The Guardian.

En journalist på The Independent skriver på Twitter, at der ifølge hendes kilder er tale om, at to køkkenansatte er kommet op at toppes - og at den ene under skænderiet stak den anden med en stor kokkekniv. Det er dog ikke officielt bekræftet.

En medarbejder fortæller til avisen Evening Standard, at han har fået at vide, at der er en mand, der er trængt ind i bygningen.

»En stor menneskemængde forlod bygningens hovedindgang ved 11-tiden. Mange løb, og alle havde kurs mod Kensington Square Garden. Mange var tydeligt gået i panik og nogle skreg,« siger et øjenvidne til avisen.

Metropolitan Police siger til Sky News, at man ikke efterforsker hændelsen som terror.

We are aware of an incident on Derry Street W8, police on scene including firearms officers and London Ambulance Service. At this time we believe two people are injured. Incident is on-going. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 2, 2018