Et angreb i London kaldes af politiet for terrorrelateret. To personer skal være blevet stukket ned.

En mand er søndag eftermiddag blevet skudt og dræbt af politiet i området Streatham, der ligger i det sydlige London.

Det skriver Londons politi på Twitter.

- Vi kan bekræfte, at manden, der blev skudt af politiet omkring klokken to i eftermiddag ved Streathams hovedvej, er erklæret død, lyder det.

To personer menes at være blevet stukket ned forinden, oplyser politiet. De nærmere omstændigheder er stadig ved at blive undersøgt.

Politiet kalder hændelsen for "terrorrelateret".

Det vides ikke umiddelbart, hvordan tilstanden er på de to personer, der skal være blevet stukket ned.

I en udtalelse på Twitter skriver Londons ambulancetjeneste:

- Vi modtog klokken 13.58 i dag meldinger om en hændelse ved Streathams hovedvej. Vi arbejder tæt sammen med de øvrige beredskabstjenester og behandler et antal patienter ved gerningsstedet.

Ifølge britiske BBC har vidner på sociale medier skrevet, at de hørte tre skud blive affyret omkring klokken 14 lokal tid.

En person skriver på Twitter, at "noget stort sker på Streathams hovedvej. Der er bevæbnet politi, og vejene er lukket". Det skriver BBC.

Tilbage i november skød og dræbte politiet en anden mand i London.

Han var iført en falsk selvmordsvest og stak to personer ihjel og sårede yderligere tre, inden han blev overmandet af tilstedeværende. Det blev af myndighederne kaldt for et terrorangreb, skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/