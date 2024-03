Under Super Bowl-parade i Kansas City blev en person dræbt og 21 andre skudsåret. To personer sigtes for drab.

To personer er blevet sigtet for drab i sagen om det skyderi, som fandt sted ved en Super Bowl-parade i den amerikanske by Kansas City 14. februar.

Det oplyser myndigheder i delstaten Missouri tirsdag, skriver Reuters.

Ifølge lokalavisen The Kansas City Star er det to voksne, der er sigtet for drab.

De to personer er også sigtet for to tilfælde af bevæbnet kriminalitet og ulovlig brug af våben, skriver avisen.

To mindreårige blev i sidste uge sigtet for overtrædelser af våbenloven og for at modsætte sig anholdelse i forbindelse med skyderiet.

I skyderiet blev en person dræbt, mens 21 personer blev meldt skudsåret.

Det skete nær togstationen Union State, hvor der var en fejring af Kansas City Chiefs' sejr over San Francisco 49ers ved Super Bowl.

Ifølge retsdokumenter deltog de to personer, der er sigtet for drab, i paraden og "var bevæbnede med skydevåben".

Der opstod en verbal konfrontation, og der blev skudt med fuldstændig mangel på hensyn til de tusindvis af andre personer i området, tilføjes det.

Politiet i Kansas City har tidligere meddelt, at skyderiet opstod som følge af et skænderi, der udviklede sig voldeligt.

Der var således ikke tale om terrorisme, lød det.

Politiet meddelte samtidig, at tre personer var blevet anholdt i sagen, og at to af de personer var "unge".

Ifølge mediet ABC skete skyderiet, da fans af Kansas City Chiefs var i gang med at forlade stedet.

Det var på forhånd forventet, at omkring en million paradedeltagere og 600 betjente ville deltage ved paraden.

Kansas City Chiefs skrev følgende i en udtalelse om skyderiet:

- Vi er oprigtigt bedrøvede over den meningsløse voldshandling, der skete uden for Union Station ved afslutningen af dagens parade og forsamling.

/ritzau/