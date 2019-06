Politiet siger, at to er såret og to anholdt, efter at der blev affyret skud ved NBA-fejring i Toronto.

To personer er blevet såret af skud under fejringen af basketballholdet Toronto Raptors, der har vundet den nordamerikanske basketliga, NBA. To personer er anholdt i sagen.

Det oplyser politiet i den canadiske storby Toronto.

Politiet skriver på Twitter, at de to personer er svært sårede. Men begge er uden for livsfare.

Overfor nyhedsbureauet AP bekræfter Torontos politis talskvinde Allison Sparkes, at skudepisoden har fundet sted, samt at politiet har anholdt to personer.

Til spørgsmålet om, hvorvidt skudepisoden var målrettet eller terrorrelateret, svarer Sparkers ved 23-tiden dansk tid, at efterforskningen er i gang.

Tidligere på aftenen bekræftede politiet via Twitter, at en kvinde var ramt af skud.

Over for den canadiske avis The Globe and Mail, bekræfter politiets talsmand David Hopkinson, at der omkring klokken 22.40 dansk tid ikke er yderligere mistænkte.

Ifølge avisen fandt skyderiet sted kort før klokken 16.00 lokal tid. Det svarer til klokken 22.00 dansk tid. David Hopkinson siger til avisen, at politiet reagerede kort efter.

Skuddene blev affyret i nærheden af Nathan Phillips Square, hvor sejrsparaden sluttede.

Skyderiet førte til kaotiske scener blandt den bageste del af den store folkemængde, som var samlet. Hændelsen forårsagede dog kun en kort pause i de festlige taler.

Omkring to millioner mennesker var samlet i Toronto Raptors' hjemby for at fejre mesterskabet. Blandt dem var Canadas premierminister, Justin Trudeau.

