Husker du 'Den sorte død' fra historietimerne? Den raserede store dele af Europa i 1300-tallet, og nu er der registreret to tilfælde i Beijing i Kina.

To personer er indlagt med lungepest, som er en af de farligste former for pest. Farligere end den mest kendte; byldepest.

Centre for sygdomskontrol- og forebyggelse i USA oplyser, at de fleste mennesker, der bliver smittet med pest har fået sygdommen via kontakt med et eller flere smittede dyr. Det skriver The Guardian.

Dog er det mest sandsynligt, at man ved lungepest er smittet via en anden pestramt person - altså har man indåndet de partikler, den smittede hoster ud.

Bliver man smittet skal man omgående behandles med antibiotika. Eller kan det have fatale konsekvenser - blandt andet død.

Senest udbrød en pestepidemi i 2017, hvor 202 mennesker døde af lungepest. 2.348 blev smittet.

Fra 2010 til 2015 er 584 mennesker døde af pest, mens 3.248 er blevet smittet.

I denne periode var der blandt andet et udbrud i Kina, hvor byen Yumen blev isoleret, for at undgå smitten bredte sig. 151 mennesker blev placeret i karantæne, da man registrerede et dødsfald som resultat af lungepest.