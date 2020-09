Den 30. august om morgenen blev politiet i Oslo sendt ud til en underjordisk technofest i den norske hovedstad.

Men hvis de troede, at det skulle være en ganske normal rutineopgave med høj musik eller slagsmål, skulle de tage grueligt fejl.

De unge arrangører havde nemlig medbragt en generator til musikanlægget, og den fjernede minut for minut den ilt, der var til stede i grotten.

Sent ud på natten var der så lidt ilt i grotten, at folk begyndte at få åndedrætsbesvær, og klokken 03.46 fandt politiet den første bevidstløse person.

Herefter fandt redningsarbejderne seks andre, der også var bevidstløse, og onsdag kunne universitetshospitalet i Oslo så fortælle, at to af disse stadig er indlagt.

»To patienter er stadig indlagt efter grotteulykken 30. august. De har begge påviste hjerneskader,« skriver hospitalet på Twitter.

Den ene af patienterne er begyndt på rehabilitering, mens den anden fortsat modtager intensivbehandling.

25 personer er reddet ud fra en bunkerfest, hvor der har været kulilteforgiftning. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix Foto: Geir Olsen Vis mere 25 personer er reddet ud fra en bunkerfest, hvor der har været kulilteforgiftning. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix Foto: Geir Olsen

Hjerneskaderne er sket efter den voldsomme kulilteforgiftninger, men det er senere kommet frem, at det kunne være gået meget værre.

»Denne episode kunne have været blevet den værste ulykke i Norge i fredstid,« sagde Dag Jacobsen, afdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, et par dage efter ulykken til NRK.

Der var omkring 200 til stede under bunkerfesten, som var en fødselsdagsfejring for en af de mange deltagere.

Ifølge myndighederne er grotten dog et nedlagt civilforsvarsanlæg, og derfor er de unge nordmænd altså brudt ulovligt ind.