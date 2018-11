En mand skød og dræbte to personer under en yoga-time i Florida, inden han dræbte sig selv.

To personer blev dræbt, og fem andre blev såret, da en mand fredag affyrede skud i et yoga-studie i Tallahassee, Florida, i USA.

Manden tog efterfølgende sit eget liv.

Politichef i Tallahasse Michael DeLeo siger, at gerningsmanden handlede på egen hånd. Han skød seks personer og slog en syvende med sin pistol. To personer mistede livet, mens tre af de tilskadekomne er i kritisk tilstand.

Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet klokken 17.47 lokal tid fredag.

Yoga-studiet med navnet Hot Yoga ligger i et mindre indkøbscenter i Tallahasse, der er hovedstaden i den amerikanske delstat Florida.

Til den lokale avis Tallahasse Democrat har vidner forklaret, at gerningsmanden var en høj mand med skæg. Han blev set inde i Hot Yoga og opførte sig ifølge kilderne underligt.

Kort tid efter trak han en pistol frem og begyndte at skyde under en yoga-time.

En mand forsøgte at stoppe gerningsmanden, men manden blev slået med pistolen af gerningsmanden, der herefter skød sig selv.

- Der er ting, der tyder på, at der er flere derinde, som har kæmpet imod og ikke bare forsøgt at redde sig selv, men også andre mennesker.

- Det er et bevis på deres mod, siger politichefen Michael DeLeo.

Ifølge lokale myndigheder ser det ud til, at et familieskænderi kan have været baggrunden for skyderiet.

Skyderiet har afbrudt byens borgmester Andrew Gillums valgkamp. Han er Demokraternes guvernørkandidat og har meddelt, at han har aflyst sine planlagte arrangementer.

På Twitter skriver han, at han er dybt taknemmelig for politiets hurtige reaktion på skyderiet.

/ritzau/AP