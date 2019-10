Tysk politi leder efter flere gerningsmænd efter skyderi i Halle, hvor to er blevet dræbt, skriver Reuters.

To personer er blevet dræbt efter et skyderi i den østtyske by Halle.

Det oplyser det tyske politi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Politiet er massivt til stede i området og er på jagt efter flere gerningsmænd.

- Ifølge de foreløbige fund er to mennesker blevet dræbt i Halle. Der var flere skud. De formodede gerningsmænd er på flugt i et køretøj.

- Vi arbejder på højtryk og opfordrer folk til at blive indendørs, skriver det lokale politi på Twitter.

Ifølge tabloidavisen Bild er skyderiet foregået foran en synagoge i Halle.

Avisen skriver, at der ud over skud er blevet kastet en håndgranat ind på en jødisk gravplads.

Onsdag er den helligste dag i jødedommen, Jom Kippur, hvor man faster hele dagen.

Politiet har endnu ikke oplyst køn eller alder på de dræbte.

/ritzau/