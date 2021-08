En brand hærger lige nu i bakkerne bag det franske rigmandsparadis Saint-Tropez.

Det har indtil videre kostet mindst to mennesker livet, skriver Reuters.

1.100 brandmænd samt vandbombefly forsøger at bekæmpe branden, der indtil videre har bredt sig til 7000 hektar – det svarer til godt titusind fodboldbaner.

Branden brød ud i naturreservatet Plaine de Maures, som ligger cirka 50 kilometer fra Saint-Tropez. Brandens store omfang har ført til evakuering af adskillige tusinde mennesker, der befandt sig i deres hjem eller på campingpladser.

Lokale myndigheder oplyser, at der, foruden de to dræbte, også er 24 sårede, heriblandt fem brandmænd.

De solslikkende feriegæster på middelhavskysten kunne fra deres solsenge se tyk røg blæse henover himlen, ligesom politiet var nødsaget til at lukke en motorvejsstrækning på grund af dårligt udsyn.

Præsident Emmanuel Macron forlod tirsdag sit nærliggende sommerresidens for at takke brandmændene for deres indsats.

De seneste uger har ekstreme varmebølger ramt store dele af middelhavsområdet, som har ført til naturbrande i Spanien, Grækenland og Tyrkiet.