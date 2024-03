Det hører til sjældenhederne, at Melania Trump de seneste år er blevet set ude i offentligheden.

Derfor vakte det opsigt, da hun tirsdag dukkede op ved et valgsted sammen med sin mand – og særligt er to små ord, hun sagde, endt i fokus.

Det skriver en række amerikanske medier, herunder CNN, The Hill, The New York Times og The New York Post.

Den tidligere førstedame har stort set undgået offentlighedens søgelys, siden hun forlod Washington i januar 2021, hvor hendes mand – den forhenværende præsident Donald Trump – rykkede ud af Det Hvide Hus efter at have tabt valgkampen mod Joe Biden.

Her ses den tidligere præsident Donald Trump og Melania Trump ved valgstedet i Palm Beach i Florida tirsdag. Foto: Giorgio Viera/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses den tidligere præsident Donald Trump og Melania Trump ved valgstedet i Palm Beach i Florida tirsdag. Foto: Giorgio Viera/AFP/Ritzau Scanpix

For det meste har hun opholdt sig i parrets luksusresort Mar-a-Lago, hvor hun også har værnet om parrets søn, den nu 18-årige Barron Trump, mens han har gået i skole.

Det har hun også gjort, mens 77-årige Donald Trump den seneste tid har ført valgkamp for at blive Republikanernes præsidentkandidat – og det beskrives derfor som »bemærkelsesværdigt«, at hun tirsdag var ved sin mands side, da den tidligere præsident afgav sin stemme ved primærvalget i Florida.

Det er blandt andet The New York Times, der omtaler det som »bemærkelsesværdigt«.

Og det af flere grunde, lyder det i artiklen:

Donald Trump forklarede til pressen, at han havde stemt på sig selv til primærvalget. Foto: Joe Raedle/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump forklarede til pressen, at han havde stemt på sig selv til primærvalget. Foto: Joe Raedle/AFP/Ritzau Scanpix

»Tidligere præsident Donald J. Trump har i månedsvis sagt, at hans kone, Melania, ville slutte sig til ham i valgkampen. Og i månedsvis forblev fru Trump fraværende fra kampagnebegivenheder og sejrsfester – efter at hr. Trump havde vundet Super Tuesday, gik hans kone ikke med ham op på scenen for at hilse på tilhængerne i Mar-a-Lago, deres hjem i Palm Beach, Florida.«

Det er samtidig ikke det eneste, der skiller sig ud i forbindelse med, at hun gav en sjælden offentlig optræden.

For en af de fremmødte journalister rettede et spørgsmål direkte til hende:

»Fru Trump, vil du vende tilbage til valgkampen med din mand?«

Den 53-årige Melania Trump svarede smilende med to ord:

»Stay tuned,« som på dansk kan oversættes til: »Følg med.«

Her ses den tidligere præsident Donald Trump og Melania Trump ved valgstedet i Palm Beach i Florida tirsdag. Foto: Giorgio Viera/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses den tidligere præsident Donald Trump og Melania Trump ved valgstedet i Palm Beach i Florida tirsdag. Foto: Giorgio Viera/AFP/Ritzau Scanpix

Det bliver af flere amerikanske medier tolket til at betyde, at hun muligvis hinter, at hun snart vil slutte sig til den formodede republikanske præsidentkandidat op til valget, der afholdes i november.

»Melania Trump antyder en mulig tilbagevenden til valgkampen,« lyder overskriften eksempelvis om udtalelsen hos CNN.

»Den tidligere førstedame Melania Trump gjorde en sjælden offentlig optræden tirsdag sammen med sin mand, den tidligere præsident Donald Trump, hvor hun teasede for en potentiel rolle i hans 2024-kampagne,« lyder det i omtalen af sagen hos The Hill.

Det er dog endnu langt fra sikkert, hvad man kan – eller bør – lægge i hendes svar.

Og det er dermed endnu uvist, om hun kommer til at dukke op ved sin mands side til fremtidige valgmøder eller andre kampagnearrangementer.

Blandt andet bemærker The New York Times, at Melania Trumps udtalelse er »et svar, men ikke et facit«.

Mediet har også rakt ud til Stephanie Grisham, der er tidligere pressesekretær i Det Hvide Hus under Donald Trump og derudover var stabschef og pressesekretær for daværende førstedame Melania Trump hen over årene fra 2017 til 2021.

»Det er det svar, hun giver, når hun ikke vil forpligte sig til noget,« lyder hendes vurdering af Melania Trumps svar i en sms-besked til mediet.

Melania og Donald Trump har været gift siden 2005.