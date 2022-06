Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søofficerer fra den colombianske flåde, der holder et vågent øje med et sunkent spansk skib, som formentlig har en særdeles værdifuld last om bord, har nu opdaget to nye sunkne, historiske skibsvrag lige i nærheden.

Det oplyser landets præsident Iván Duque Márquez. Det oprindelige skib var en galeon ved navn San José, som blev sænket af den britiske flåde i 1708. Det skriver BBC.

Vraget blev fundet på en dybde af 950 meter i nærheden af Colombias havneby Cartagena i Caribien.

Det blev opdaget i 2015.

Her ses nogle af de beholdere, der har indeholdt vand eller vin til de godt 600 personer ombord på San José. Foto: AFP PHOTO / COLOMBIAN PRESIDENCY Vis mere Her ses nogle af de beholdere, der har indeholdt vand eller vin til de godt 600 personer ombord på San José. Foto: AFP PHOTO / COLOMBIAN PRESIDENCY

Skibet var på vej tilbage til Europa til kong Filip 5. af Spanien, og kun en håndfuld af dets 600 mand store besætning overlevede,

Det havde den største last af værdier, der nogensinde er gået tabt til søs. Derfor bliver det også kaldt den hellige gral af skibsvrag.

Denne gang har de sendt et fjernstyret kamera ned, og det har afsløret to nye, historiske vrag.

En båd fra kolonitiden og en skonnert, som man tror kommer fra omkring den samme periode, som Colombia kæmpede for selvstændighed fra Spanien for godt 200 år siden.

En kanon fremstillet i Sevilla i 1655 ligger på havbunden. Foto: COLOMBIAN NATIONAL NAVY via EPA Vis mere En kanon fremstillet i Sevilla i 1655 ligger på havbunden. Foto: COLOMBIAN NATIONAL NAVY via EPA

De nye billeder viser også skattene ombord på San José. Det er guldbarrer og mønter, kanoner der er fremstillet i Sevilla i 1655 og et middagsstel fra Kina.

Eksperterne tror lasten består af mindst 200 tons guld, sølv og ædelstene.

Der venter en omstændelig retssag, når skatten engang bliver hævet.

Spanien siger, at skibet og skatten tilhørte den spanske flåde, da det blev sænket. Det er beskyttet som sådant af regulativer fra FN.