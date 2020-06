To videoer af Donald Trump filmet med blot en dags mellemrum har fået en række personer og amerikanske medier til at stille et afgørende spørgsmål:

Er Trump rask nok til at være præsident?

Den video, der fik det hele til at rulle, var fra Trumps besøg søndag på det berømte amerikanske militærakademi West Point.

Efter en tale til akademiets kadetter skulle Donald Trump forlade scenen via en nedadskrånende rampe.

Her ser præsidenten, der på dagen kunne fejre sin 74-års fødselsdag, noget usikker ud. Han tager et skridt ad gangen. Ganske små skridt. Tydeligt nervøs for at falde.

I videoen, som kan ses øverst og nederst her i artiklen, følges Trump ned ad rampen af West Points rektor general Darryl A. Williams.

Da Trump når til bunden, tager han tre-fire hurtige skridt.

Det har fået kritikere, medier og kommentatorer til at sætte spørgsmål ved præsidentens fysiske velbefindende.

Donald Trump under sin tale til kadetter på West Point. Ikke længe efter brød spekulatrion om præsidentens helbred ud. Foto: MIKE SEGAR Vis mere Donald Trump under sin tale til kadetter på West Point. Ikke længe efter brød spekulatrion om præsidentens helbred ud. Foto: MIKE SEGAR

Det skyldes ikke mindst en video fra dagen før, hvor præsident Trump ved en tale - ligeledes ved West Point - skal tage en tår af et glas vand.

På videoen kan man se, Trump løfte glasset til sin mund med den højre arm. Lige inden glasset når munden, virker det til at gå i stå. Først da præsidentens venstre hånd kommer til, formår han at få sin tår vand.

Begge videoer er blevet delt igen og igen på sociale medier. Den førstnævnte fra rampen er set mere end 12 millioner gange.

Store medier som New York Times, Washington Post, The Guardian og Forbes har beskrevet situationen.

How soon before Doddering Donald makes another emergency weekend run to a hospital for a "checkup"? #watergait pic.twitter.com/q3u99POzTf — Review & Resist (@ReviewResist) June 15, 2020

Spekulationerne går på, om Donald Trump rent faktisk er rask nok til at bestride posten som præsident.

Blandt andet trækker New York Times i deres beskrivelse af de to Trump-videoer en parallel til præsidentens seneste årlige lægetjek.

Generelt fremgik det, at præsidenten var sund og rask, men ellers var det sparsomt med oplysninger.

Samtidig nævnes det også, at Trump i november måned sidste år var på et pludseligt besøg på lægeklinikken Walter Reed National Medical Center. Det blev dog aldrig offentliggjort, hvad præsidenten besøgte lægeklinikken for.

I forbindelse med besøget på West Point over weekenden blev spekulationerne så voldsomme, at Trump selv tog til Twitter for at besvare kritikken.

'Den rampe, jeg gik ned ad efter min West Point-afgangstale, var meget lang og meget stejl, havde ikke et gelænder, og vigtigst af alt, var meget glat. Det sidste jeg ville gøre var at 'falde', så fake news-medierne kunne have det sjovt med det. De sidste tre meter løb jeg ned. Momentum!' skrev Trump.

Det er langt fra første gang, der har været sat spørgsmål ved Donald Trumps helbred. Ofte har hans kropsholdning været brugt som et argument, andre gange har hans overvægt og så har præsidentens alder også været genstand for debat - ikke mindst fordi Trump med sine nu 74 år er den ældste præsident i sin første præsidentperiode i USAs historie.

Selv har Trump ofte stillet spørgsmål ved sine modstanderes fysiske formåen. Blandt andet har han gentagne gange langet ud efter sin kommende modstander i præsidentvalgkampen, Joe Biden. Ligesom Trump ved den sidste præsidentvalgkamp mere end insinuerede, at Hillary Clinton ikke havde helbredet til at være præsident.