Tre personer er tiltalt for grov vold mod og voldtægt af en mand i 30'erne i et hus i Eidskog, der ligger halvanden time øst for Oslo i Norge.

Episoden fandt sted tilbage til december 2016, og nu er en kvinde i slutningen af 20'erne, en mand i 20'erne og en mand i 40'erne tiltalt i sagen. Ifølge tiltalen, som norske TV 2 er i besiddelse af, har alle tre forulempet og udøvet vold mod manden.

Offeret er ifølge tiltalen blevet udsat for slag i hovedet, ansigtet og brystet. De tiltalte skulle have brugt knojern og kosteskaft.

Kvinden og manden i 20'erne er desuden tiltalt for grov voldtægt.

Efter voldsudøvelsen har kvinden angiveligt skubbet offeret i gulvet, hvor han blev beordret til at sætte sig på alle fire.

Herefter har kvinden ifølge tiltalen ført et kostskaft op i mandens endetarmsåbning.

Politiet kom ifølge norske TV 2 på sporet af sagen, da de assisterede svensk politi i efterforskningen af en grov voldtægt i 2017, der fandt sted i Charlottenberg i Sverige, lige ved grænsen til Norge.

Kvinden, som er tiltalt i den norske sag, blev idømt to års fængsel for voldtægtssagen i Sverige.