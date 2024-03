Besætningen skal være uskadt efter missilangreb på fragtskib i Bab al-Mandab-stræde mellem Yemen og Djibouti.

Et græskejet fragtskib er mandag blevet ramt af to missiler i Bab al-Mandab-strædet mellem Yemen og Djibouti.

Det oplyser det britiske sikkerhedsfirma Ambrey ifølge Reuters.

Skibet har fået skader i styrbordssiden.

Den Britiske Organisation for Maritime Operationer (UKMTO) oplyste tidligere på morgenen, at besætningen er uskadt.

Skibet var på vej til den iranske havneby Bandar Imam Khomeini, da det blev ramt af to missiler inden for to minutter.

Fragtskibet sejler under Marshall-øernes flag, men er ejet af et græsk selskab. Selskabet er registreret på det amerikanske aktieindeks Nasdaq, hvilket ifølge Ambrey kan være årsagen til, at det er blevet angrebet.

Der er endnu ingen, der har taget skylden for angrebet. Men houthibevægelsen, som har base i Yemen, har siden november angrebet en lang række fragt- og tankskibe ud for Yemens kyst.

Det er derfor oplagt igen at rette mistanken mod houthierne.

Ifølge den militante bevægelse angriber den udenlandske skibe i protest mod Israels krig mod Hamas i Gaza.

USA er Israels vigtigste allierede. Derfor er det oplagt for houthibevægelsen at rette dets angreb mod skibe med forbindelse til USA.

De seneste måneders angreb er dog gået ud over tank- og fragtskibe ejet af selskaber fra mange andre lande end netop USA.

Bab al-Mandab-strædet, hvor det seneste angreb har fundet sted, forbinder Det Røde Hav med Adenbugten ud for Den Arabiske Halvøs sydspids.

Skibe, der skal fra Europa til Asien, sejler som regel gennem Suezkanalen i Egypten og videre via Det Røde Hav og Bab al-Mandab-strædet.

Men på grund af houthibevægelsens angreb er mange rederier begyndt at sende deres skibe ud på den meget længere rute syd om Afrika.

For at beskytte den tilbageværende skibstrafik i Det Røde Hav har USA, Storbritannien og flere andre lande sendt orlogsskibe til området.

Desuden har USA og Storbritannien iværksat en militær operation, som har ført til flere angreb på houthimål i Yemen.

