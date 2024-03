To teenagere er sigtet i forbindelse med skyderi i Kansas City - blandt andet for at modsætte sig anholdelse.

To teenagere er blevet sigtet i sagen om det skyderi, som onsdag fandt sted ved en Super Bowl-parade i den amerikanske by Kansas City.

Det oplyser myndigheder fredag.

I skyderiet blev en person dræbt, mens 21 personer blev meldt skudsåret.

De to sigtede blev anholdt kort tid efter skyderiet og befinder sig i et ungdomsfængsel. De er som mindreårige anklaget for overtrædelser af våbenloven og for at modsætte sig anholdelse, fremgår det af en udtalelse fra den lokale domstol i Kansas City.

Hvilke overtrædelser af våbenloven, der er tale om, fremgår ikke.

Politiet har oplyst, at begge personer er teenagere, men deres præcise alder fremgår ikke. Der fremgår heller ikke nogen andre oplysninger om de to personers identitet, hvilket skyldes, at de er mindreårige.

- Det forventes, at der tilføjes yderligere sigtelser i fremtiden, mens politiets efterforskning fortsætter, lyder det i udtalelsen.

En talsperson for anklager Jean Peters Bakers kontor oplyser, at anklagemyndigheden ud over de nuværende sigtelser af personerne som mindreårige også vil forsøge at sigte dem som voksne personer. Den proces kan tage de næste dage eller uger, lyder det.

Torsdag oplyste politiet i Kansas City, at skyderiet - som skete ved en fejring af Kansas City Chiefs' Super Bowl-sejr - opstod som følge af et skænderi, der udviklede sig voldeligt. Der var altså ikke tale om terrorisme, lød det.

Politiet meldte samtidig, at tre personer var blevet anholdt i sagen, og at to af de personer var "unge".

Skyderiet skete nær togstationen Union Station, hvor der var en fejring af Kansas City Chiefs' sejr over San Francisco 49ers ved Super Bowl søndag amerikansk tid.

Ifølge mediet ABC skete skyderiet, da fans af Kansas City Chiefs var i gang med at forlade stedet.

Det var på forhånd forventet, at omkring en million paradedeltagere og 600 betjente ville deltage ved paraden.

/ritzau/Reuters