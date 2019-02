Situationen langs grænsen mellem Colombia og Venezuela er højspændt. Lastbiler med nødhjælp sættes i brand.

285 mennesker meldes såret i sammenstød ved Venezuelas grænseovergange lørdag.

Samtidig meldes to personer dræbt i sammenstødene. Det gælder blandt andre en 14-årig dreng.

Det oplyser colombianske myndigheder lørdag aften lokal tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Situationen langs grænsen mellem Colombia og Venezuela er højspændt i øjeblikket. Her venter lastbiler med nødhjælp fra USA på at køre ind i Venezuela. Men landets præsident, Nicolas Maduro, nægter at tage imod hjælpen.

Ifølge den britiske avis The Telegraph, som er på stedet, skal militærfolk, der støtter Maduro, have sat ild til nødhjælpen.

The Telegraph skriver videre, at frivillige, der arbejder for oppositionens selvudråbte præsident, Juan Guaidó, desperat forsøgte at redde medicin og mad, før forsyningerne gik op i flammer.

De voldsomme sammenstød fandt sted på broen Francisco de Paula Santander, der forbinder Ureña i Venezuela og Cúcuta i Colombia.

Klokken fem lørdag eftermiddag lokal tid var 55 mennesker meldt såret. Ifølge The Telegraph havde en ung mand blandt andet mistet et øje, mens en anden var blevet skudt i brystet med hagl.

Colombianske myndigheder oplyser få timer senere, at antallet af sårede er oppe på 285.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, fordømmer angrebene på civile i Venezuela. Det skriver udenrigsministeren på Twitter lørdag aften.

- USA fordømmer angrebene på civile i Venezuela begået af Maduros bøller. Disse angreb har medført dødsfald og kvæstelser, skriver Pompeo.

Nicolas Maduro oplyste tidligere lørdag, at han afbryder alle diplomatiske forbindelser med Colombia. Han har således givet Colombias diplomater 24 timer til at forlade landet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Venezuelas hær har af Maduro fået ordre på at forhindre nødhjælpen i at nå ind i Venezuela. Regimet anser det for at være et komplot, som oppositionens selvudråbte præsident, Juan Guaidó, og USA har udtænkt sammen. Formålet er at vælte Maduro, hævdes det.

Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, mødes mandag med USA's vicepræsident, Mike Pence.

Det oplyser de to natten til søndag dansk tid ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Mødet finder sted i Colombias hovedstad, Bogotá, sideløbende med et møde i den såkaldte Lima Gruppe.

Lima Gruppen blev oprettet i august 2017 i Perus hovedstad, Lima, og har til formål at finde en fredelig løsning på krisen i Venezuela. Gruppen består af 12 lande.

/ritzau/