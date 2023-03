Lyt til artiklen

Sent lørdag aften er to mænd blevet dræbt af skud i den norstyske storby Hamborg.

Ifølge Hamborgs statsanklager er en af ​​de døde den formodede gerningsmand.

Gerningsmanden skal have skudt sig selv efter at have skuddræbt den anden mand.

Politiet i Hamborg er i fuld gang med efterforskningen af sagen, skriver det tyske medie Focus.de.

