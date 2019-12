»Det så ud som om, han var blevet skudt i hovedet. Mobiltelefonen var stadig i hans hånd.«

En mand stod natten til torsdag i baren på en natklub i den svenske by Norrköping, da han pludselig hørte skud. Udenfor ventede der ham et ubehageligt syn.

Manden, der er anonym, fortæller til det svenske medie Aftonbladet, at de store vinduer i natklubben blev knust, da skyderiet begyndt omkring klokken 01:20.

Efterfølgende valgte han at gå udenfor natklubben for at se, om han kunne hjælpe, da han er lægeuddannet.

Foto: 71500 Jeppe Gustafsson/TT Vis mere Foto: 71500 Jeppe Gustafsson/TT

Udenfor så han to mænd ligge stille på gaden, og sammen med en anden gik han i gang med at give hjerte- og lungeredning.

Særligt én af mændene var kommet voldsomt til skade, fortæller vidnet.

»Det så ud som om, han var blevet skudt i hovedet. Mobiltelefonen var stadig i hans hånd,« fortæller manden til Aftonbladet.

De to mænd, der blev fundet på gaden, stod ikke til at redde.

Begge mænd var i 40'erne - og ifølge det svenske medie Expressen var de begge kendt af politiet og tidligere dømt for forbrydelser.

Et andet vidne fortæller til Expressen, at han hørte fire til fem skud blive affyret.

»Folk begyndte at løbe, der opstod panik. Jeg blev bange, gik i chok og stod helt stille,« fortæller vidnet.

En stor politiaktion er nu i gang for at opklare de to drab - og der blev natten til torsdag søgt efter tekniske beviser i området, ligesom flere vidner er blevet afhørt. Der er endnu ikke anholdt nogen i sagen.