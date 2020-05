Tænk dig at sidde bag i en varevogn på flugt fra politiet i 70 minutter. Manden er 76 år gammel og lider af demens. Oplevelsen har sikkert været skrækkelig, men han kan ikke huske det, da dommeren vil høre hans vidneudsagn. Demensen er for fremskreden.

Det hele foregik i juni måned sidste år i den australske stat Queensland. Der stjal to mænd en varevogn fra firmaet Blue Care, med en ældre mand med demens siddende bag i bilen.

De to forbrydere, Dean Robert Richards og Jarred Taylor Strafford, angreb plejepersonen fra firmaet, der transporterer ældre personer i deres varebiler, den 19. juni 2019. Han blev sparket i brystet, da han prøvede at kæmpe imod.

De stak af med det samme i plejerens bil med den 76-årige inde i vognen. Det skriver tv-stationen ABC.

Politiet har indhentet den stjålne bil, hvor en demenspatient sidder bagi. Foto: Affotograferet fra video

I dag har retten hørt, at den bortførte mand kun kan huske ganske lidt af episoden.

De to biltyve og bortførere blev stoppet efter en jagt, der varede over 70 kilometer. De blev trukket ud af varevognen og arresteret af politiet.

De havde kun været på fri fod i et par uger, da de begik forbrydelsen. Du kan se videoen her.

Der venter nu den 24-årige Dean Robert Richards 22 forskellige sigtelser, der inkluderer ulovligt brug af et motorkøretøj, svindel og fængselsoptøjer, der daterer sig tilbage til den tid, han sad i det lokale fængsel.

Biltyven sidder på jorden ved siden af betjentene. Foto: Affotograferet fra video

Han havde kun været prøveløsladt i fire uger, før de to stjal bilen. I den periode havde han lavet en lang række ulovligheder, der blandt andet involverede stjålne kreditkort, forsøg på at stjæle folks biler fra deres hjem, samt en våbenforseelse. Han havde nemlig efterladt et afsavet gevær hos en ven.

Han kan se frem til to et halvt års fængsel og kan tidligst blive prøveløsladt i maj måned næste år.

Den 21-årige Jarred Taylor Strafford kan se frem til en sigtelse for overfald, ulovlig brug af et motorkøretøj og at have frarøvet en mand hans frihed under biltyveriet.

Han havde kun været på fri fod i to uger, da de stak af med bilen. Siden det skete, har han afsonet det meste af sin dom. Han kan prøveløslades om to måneder, efter at være blevet idømt 12 måneders fængsel.

Begge to erklærede sig skyldige i alle sigtelser.