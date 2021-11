Omkring 900 mennesker var tirsdag aften forsamlet i et koncerthus i svenske Uppsala, da der pludselig lød skrig i bygningens entré.

En ældre mand var faldet ned fra syvende sals højde – og havde ramt en anden mand. Begge mistede livet.

Tirsdag aften oplyste politiet, at man ikke vidste, hvad der havde ført til, at den ældre mand, der var i 80erne, faldt ned:

»Vi ved ikke, om personen er hoppet ud på egen hånd, eller om der foreligger en forbrydelse. Vi har afhørt flere personer på stedet, og der er endnu flere, som skal afhøres,« lød det fra politiet ifølge Aftonbladet, mens Tobias Ahlén-Svalbro, der er pressetalsperson ved politiet i region Mitt, fortalte til Expressen, at manden 'af ukendte årsager endte på den anden side af rækværket og faldt'.

Nu oplyser politiet, at man begynder at have styr på billedet af, hvad der skete.

Klokken 19.30 skulle forestillingen 'Thank You For The Music' – der er en hyldest til ABBA-medlemmerne Björn og Benny og deres musik – være gået i gang, og folk var godt i gang med at møde op i koncerthuset og finde deres pladser, da tragedien fandt sted.

Den ældre mand i 80-årsalderen faldt ned fra syvende sals højde og ramte en mand, der var i 60erne.

Selvom man forsøgte at give førstehjælp, stod deres liv ikke til at redde. Den ældre mand blev erklæret død på stedet, mens manden i 60erne blev erklæret død på vej mod hospitalet.

Onsdag morgen fortæller politiets pressetalsmand Johan Thalberg til SvD nu følgende om sagen:

»Vi mistænker hverken en forbrydelse eller en ulykke som årsag til hændelsen.«

Samme pressetalsmand fortæller ifølge Expressen til UNT, at der »ikke findes noget, der tyder på, at manden ville skade andre«.

Han ønsker dog ikke at kommentere det nærmere, og han forklarer, at det er »tvivlsomt«, om politiet senere kommer til at udtale sig nærmere om, hvad der førte til tragedien.

Tirsdag aften forlød det, at også en kvinde i 60erne skulle være blevet ramt af den faldende mand og kørt til sygehuset, men politiet oplyser nu, at det ikke er sikkert, at kvinden kom til skade som følge af faldet.

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen.