Det kan koste tusindvis af kroner at trække et dødt dyr frem på åben gade, flå det op og begynde at spise.

I hvert fald hvis det sker i London.

De to kødaktivister Gatis Lagzdins og Deonisy Khlebnikov havde i april måned to døde egern med sig i bydelen Soho i London, som et led i dagens frokost.

De skulle spises med hud og hår foran en vegansk madbod. Det nåede de også, men da de ikke stoppede med det, da de blev bedt om det, blev politiet tilkaldt.

»Det her er min mad,« forklarede Khlebnikov med ansigtet smurt ind i blod fra dyret.

Forklaringen troede politiet ikke på, og mændene blev lagt i håndjern og anholdt for gadeuorden. Nu er der så faldet dom i sagen.

Det skriver det britiske medie Independent.

I retten nægtede begge mænd at skulle have spist af de døde egern med det formål at chikanere nogle.

Det blev de alligevel kendt skyldige i og idømt bøder på henholdsvis 1671 kroner og 3342 kroner.

De to mænd er begge kendte modstandere af veganismen. Og det er ikke første gang, at Lagzdins laver sådan et stunt.

Han har tidligere spist af et råt grisehoved under en veganerfestival i Brighton.

Derfor kunne den britiske anklager påvise, at det var en målrettet aktion, som skulle skabe uro i gaden.