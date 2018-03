To mænd er fundet døde på en rasteplads nord for Jönköping i Sverige. Politiet arbejder på sagen og kalder dødsfaldene 'en gåde'.

Politiet blev klokken 12.15 alarmeret af forbipasserende, som forgæves havde forsøgt at komme i kontakt med de to personer i bilen. Da politi og ambulancer nåede frem kort efter blev det konstateret, at begge mænd i bilen var døde, skriver Aftonbladet.

Kriminalteknikere undersøger nu området, som stadig er afspærret. Men endnu har de ikke fundet noget, som kan kaste lys over, hvorfor de to mænd er omkommet.

»Ikke hvad jeg ved af. Intet tyder på, at der er foregået noget voldeligt. Det er en gåde,« siger Åsa Willsund, der er talsmand hos politiet til avisen.

Hun vil ikke afvise, at der kan være sket en forbrydelse og håber, at obduktionen af de to lig vil kaste mere lys over dødsårsagen.

Politiet er stadig i gang med at identificere de afdøde.

Bilen skulle ifølge Aftonbladets oplysninger være indregistreret i udlandet.

Opdateres....