To mænd er fanget i en grotte i det sydvestlige Tyskland, hvor der har været et kraftigt regnvejr i weekenden.

Fire dykkere kom søndag frem til mændene i grotten med navnet Falkensteiner, som ligger i delstaten Baden-Württemberg.

Mændene fik ved den lejlighed mad og drikke og skulle efter sigende være ved godt helbred, skriver norske VG. Det er dog ikke muligt for redningsmandskab at få mændene ud før senere på dagen mandag.

De to mænd blev fanget omkring 650 meter inde i grotten, da vandstanden steg på grund af kraftig regn.

Strømmen var så søndag så voldsom, at det ikke ville være sikkert for redningsmandskabet at sætte en redningsaktion i gang.

Redningsleder Michael Hottinger siger ifølge VG, at de håber at kunne få mændene ud i dag, mandag, men at det i sidste ende er dykkerne, der skal tage beslutningen om, hvorvidt det er sikkert.

Michael Hottinger advarer folk mod at gå ind i grotter, når det er dårligt vejr.



Falkensteiner-grotten er et populært turistmål i Tyskland, men de lokale turistmyndigheder advarer mod, at folk går længere end 20 meter ind uden at være i følgeskab af en guide.