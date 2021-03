To pakistanske mænd har fået dødsstraf for at voldtage en fransk mor – foran hendes børn. Forbrydelsen skete, da hun var kørt tør for benzin sidste år.

Dommen over Abid Malhi og hans medsammensvorne Shafqat Ali blev givet inde i det fængsel, hvor de begge opholder sig i den pakistanske provins Punjabs hovedstad, Lahore.

Men dommeren, Arshad Hussain Bhutta, dømte dem også til 14 år i fængsel. Den del af straffen skal afsones, før dødsdommen vil blive effektueret. Det skriver news.com.au.

De to mænd fandt kvinden, som bad om hjælp, da hendes bil løb tør for benzin.

Politimænd står på vagt, mens en bil med en af de anklagede forlader retten i Lahore, Pakistan. Foto: Arif ALI Vis mere Politimænd står på vagt, mens en bil med en af de anklagede forlader retten i Lahore, Pakistan. Foto: Arif ALI

Selvom hun havde låst dørene, brød de et vindue op og trak hende ud af bilen. Der voldtog de hende, mens de truede hende med en pistol. Hendes to børn så til i forfærdelse.

Også kvindens penge blev stjålet, ligesom smykkerne og hævekortene, før de flygtede fra stedet.

Mobildata hjalp politiet med at spore dem, siger anklageren Hafiz Asghar. Og de to blev anholdt efter få dage.

Den franske kvinde kunne identificere de to mænd under en retshøring, og Shafqat Ali tilstod forbrydelsen.

Retssagen mod de to mænd har været tæt fulgt på tv i Pakistan, og den har udløst massive protester. Foto: Arif ALI Vis mere Retssagen mod de to mænd har været tæt fulgt på tv i Pakistan, og den har udløst massive protester. Foto: Arif ALI

Der blev demonstreret mange steder i Pakistan mod voldtægten i Lahore. Foto: ARIF ALI Vis mere Der blev demonstreret mange steder i Pakistan mod voldtægten i Lahore. Foto: ARIF ALI

Retssagen har været tæt fulgt på pakistansk tv, og det har ført omfattende protester med sig.

Menneskeretsaktivister beder regeringen om strengere straffe for voldtægtsdømte.

Op mod 1.000 kvinder i Pakistan bliver dræbt hvert eneste år i de såkaldte 'æresdrab'. De har angiveligt trodset de konservative normer for elskov og giftermål.