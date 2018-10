En 25-årig og en 32-årig mand kollapsede søndag efter at have gennemført et halvmaraton. De bekræftes nu døde.

Cardiff. To mænd er bekræftet omkommet, efter at de kollapsede på målstregen under et halvmaraton i Cardiff søndag.

De to løbere menes at have fået hjertestop, efter at de havde gennemført løbet.

Lokale medier skriver ifølge The Guardian, at en 32-årig mand kollapsede foran sin hustru og etårige barn.

Den anden - en 25-årig mand - havde gennemført løbet sammen med sin kæreste.

Vidner fortæller ifølge WalesOnline, at flere tilskuere forsøgte at komme de to mænd til undsætning.

Reddere forsøgte at hjælpe de to mænd i målområdet. De blev senere bragt til universitetshospitalet i Cardiff, hvor de blev erklæret døde.

Arrangørerne bag løbet, Run4Wales, oplyser, at det er første gang i løbets 15-årige historie, at nogen omkommer.

- Dette er en forfærdelig tragedie for familierne. Vores dybeste medfølelse går til familier og venner, siger løbets direktør, Matt Newmann, ifølge The Guardian.

- Beredskabsfolkene reagerede hurtigt og professionelt på denne forfærdelige situation, tilføjer han.

Politimyndighederne i Cardiff oplyser, at de pårørende er underrettet om dødsfaldene.

Løbet blev skudt i gang klokken ti søndag formiddag og gik gennem Cardiffs gader forbi Millennium Centre, Cardiff Bay Barrage og Roath Park.

Løbet er det næststørste halvmaraton i Storbritannien og havde søndag omkring 25.000 deltagende løbere.

Det blev den australske løber Jack Rayner, der var hurtigste mand i Cardiff. Han krydsede målstregen efter 1 time, 1 minut og 1 sekund.

Uganderen Juliet Chekwel blev hurtigste kvinde i tiden 1 time, 9 minutter og 45 sekunder.

/ritzau/