Migranter havde betalt 81.000 kroner for at komme til Storbritannien. De døde af kvælning i lastbils kølerum.

To mænd er dømt skyldige i uagtsomt manddrab på 39 migranter, som blev fundet døde i kølerummet af en lastbil i Essex, Storbritannien, i oktober sidste år.

Det skriver Sky News.

Temperaturen i lastrummet, som de vietnamesiske migranter opholdt sig i, nåede "uudholdelige" 38,5 grader celsius, da den kølende funktion var blevet slået fra. Mændene, kvinderne og børnene var i lastrummet i mindst 12 timer.

De havde betalt mere end 10.000 pund hver - godt 81.000 kroner - for at blive smuglet ind i Storbritannien. De havde desperat forsøgt at gøre opmærksom på, at det var ved at gå galt, men uden held.

Både føreren af lastbilen og arrangøren af smuglingen blev fundet skyldige i uagtsomt manddrab.

Sagen, der sidste år sendte chokbølger gennem Storbritannien og Vietnam, kastede nyt lys over ulovlig migration, der organiseres af menneskehandlere.

Det var i oktober sidste år, at britisk politi fandt de omkomne i en kølelastbil i Essex, der ligger omkring 30 kilometer øst for London.

Blandt de døde var otte kvinder og 31 mænd og drenge. Den ældste var 44 år, mens tre var mindreårige - herunder to 15-årige drenge.

Ifølge politiet var migranterne omkommet som følge af kulde og kvælning.

Langt hovedparten af de omkomne var fra provinserne Nghe An og Ha Tinh i det centrale og nordlige Vietnam.

Det er områder, der ofte plages af naturkatastrofer, og hvor befolkningen kæmper med stor arbejdsløshed, hvilket får mange til at rejse væk.

Det tog lidt over en måned, fra politiet fandt de døde i lastbilen, før det lykkedes at få bragt ligene hjem til deres familier i Vietnam.

De pårørende skulle selv betale for at få ligene hjem. Det kostede ifølge officielle dokumenter omkring 19.000 danske kroner for hvert lig.

De britiske myndigheder lagde ud for omkostningerne, men familierne skulle efterfølgende betale beløbet tilbage.

