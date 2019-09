En 56-årig og en 34-årig er dømt for hundredvis af overgreb på børn på campingplads gennem flere år.

En domstol i det vestlige Tyskland har torsdag idømt to mænd lange fængselsstraffe for sexmisbrug af dusinvis af børn på en campingplads over en årrække.

En domstol i Detmold har idømt de to mænd, der begge har erklæret sig skyldige i anklagerne mod dem, fængselsdomme på 13 og 12 år.

Den ene af de tiltalte, en 56-årig der i medierne kaldes Andreas V., er dømt for over 200 tilfælde af alvorligt sexmisbrug af børn. Han har fået en straf på 13 års fængsel.

Kriminalteknikere undersøger områder på campingpladsen, hvor overgrebene fandt sted. Foto: GUIDO KIRCHNER Vis mere Kriminalteknikere undersøger områder på campingpladsen, hvor overgrebene fandt sted. Foto: GUIDO KIRCHNER

Den 34-årige Mario S. er blevet idømt 12 års fængsel. Han er dømt for alvorligt sexmisbrug af børn i over 50 tilfælde.

Sexovergrebene er sket over adskillige år.

Anklagemyndigheden siger, at mindst 34 drenge og piger gentagne gange blev seksuelt forulempet. Nogle af børnene var kun fire år gamle, da de første gang blev misbrugt.

Andreas V. var anklaget for op mod 300 tilfælde af sexmisbrug af børn i sin hytte på campingpladsen Eichwald nær byen Lügde i det nordvestlige Tyskland.

De to mænd har begået hundredevis af overgreb mod børn over en årrække. Her undersøger kriminalteknikere campingpladsen. Foto: GUIDO KIRCHNER Vis mere De to mænd har begået hundredevis af overgreb mod børn over en årrække. Her undersøger kriminalteknikere campingpladsen. Foto: GUIDO KIRCHNER

En retspsykiater har betegnet den 56-årige som "manipulerende, narcissistisk og antisocial".

Mario S. stod anklaget for 162 tilfælde af alvorlige sexovergreb, som begyndte på campingpladsen, men som også skete i hans lejlighed i den nærliggende by Steinheim.

Begge mænd filmede deres seksuelle overgreb og samlede tusindvis af videoer og billeder, som viste grove sexforbrydelser mod børn i deres hjem.

/ritzau/dpa