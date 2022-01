Irsk politi har indledt en efterforskning mod to mænd, der fredag bar en død mands lig ind på et posthus i et forsøg på at kræve hans pension.

Det skriver The Guardian.

Den bizarre hændelse begyndte, da en af mændene trådte ind på postkontoret Hosey's i byen Carlow i Irland og bad om en pensionsudbetaling for en ældre mand.

Her fik han afslag, og personalet informerede om, at manden skulle være til stede for, at pengene kunne udleveres.

Og den information blev angiveligt taget meget bogstaveligt.

For kort tid efter vendte to mænd tilbage. Men denne gang med et lig.

Personalet på postkontoret blev straks mistænksomme og kontaktede derfor politiet.

En lokal kvinde, der bor ved siden af posthuset, fortalte, at hendes datter så de to mænd, der bar den afdøde mand ind i bygningen. Hun beskrev, at manden så utilpas ud, da hans fødder slæbte hen ad jorden.

De to mænd fik ikke udleveret nogen kontanter, og flygtede hurtigt fra stedet, hvor de også efterlod mandens lig. Den afdøde mand kendte formentlig de mænd, der bar hans lig.

Politiet efterforsker omstændighederne omkring den ældre mands uforklarlige død, og man afventer nu svar på obduktionen. De kalder episoden for en af de mest skræmmende hændelser, de nogensinde har set.

Også den lokale rådmand Fergal Byrne kalder hændelsen for 'bizar' og 'rystende' og fortæller:

»Hele byen er i chok. Den mand, der gik bort, var efter alt at dømme en flink mand og en, der ikke forargede nogen.«