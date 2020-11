Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, må konstatere, at der skal forhandles videre med Ungarn og Polen.

EU's stats- og regeringschefer er ikke nået nærmere en aftale om unionens næste syvårsbudget under en videokonference torsdag aften.

Dermed endte det som ventet. Videomøder kan ikke løse store problemer, er EU-præsidentens holdning.

Ungarn og Polen præsenterede deres modvilje mod en ordning, der betyder, at der skal være styr på demokrati og retsstatsprincipper, hvis man skal have penge fra EU-kassen.

Og den tyske forbundskansler, Angela Merkel, tog ordet i kraft af sin særlige rolle, mens Tyskland har formandskabet i EU, men så brugte stats- og regeringscheferne ikke mere tid på det ellers yderst påtrængende problem.

- Dette veto betyder, at vi må fortsætte samtalerne med Ungarn og Polen, siger Merkel efter mødet.

En embedsmand fortæller, at EU-præsident Charles Michel inden mødet havde været i kontakt med alle landene for at sikre sig, at debatten på videokonferencen ville forblive "under kontrol".

Det er Michels holdning, at man ikke kan diskutere komplicerede sager over en videoforbindelse, og det samme synspunkt har flere af EU-landenes ledere givet udtryk for.

Den tyske kansler konstaterer, at EU-landene er enige om budgettet som sådan. Men retsstatsmekanismen udgør et problem.

- Der er konsensus om budgettet. Men ikke om mekanismen for retsstaten, siger Merkel efter mødet.

Blokaden betyder, at man næppe kan nå at få budgettet klar til 1. januar som planlagt. Det er i hvert fald, hvad formandskabet har sagt.

Budgettet på over 13.500 milliarder danske kroner indeholder en enorm sum penge, der primært skal gå til de lande, der er værst ramt af pandemiens økonomiske følger.

På mødet talte EU-landenes stats- og regeringschefer også om pandemien og om det samarbejde, der er indgået om vacciner.

Ifølge EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, kan de første vacciner være klar i EU i anden halvdel af december - hvis alt går godt.

Det er ikke nok, at vaccinerne er klar. De skal også godkendes af EMA (Det Europæiske Lægemiddelagentur)

- Ifølge EMA kan det gå stærkt med vaccinerne fra Moderna og BioNTech/ Pfizer. Men kun hvis det forløber uden problemer, siger von der Leyen.

Stats- og regeringscheferne talte ifølge en embedsmand blandt andet om, hvordan de bedst forbereder sig på logistikken, så vacciner hurtigst muligt kan komme ud til de borgere, der står først i køen.

Desuden forsøgte de igen at koordinere, hvordan de vil hæve restriktioner, når den aktuelle bølge af corona aftager.

