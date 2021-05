Endnu forstår myndighederne ikke, hvorfor tre personer er blevet skudt på den berømte plads i New York City.

To kvinder og en fireårig pige er på Times Square i New York City blevet såret i et skyderi, som myndighederne endnu ikke forstår de nærmere detaljer i.

Det oplyser en talsmand for politiet i New York lørdag lokal tid.

De tre sårede er blevet indlagt på et hospital på Manhattan og er ikke i livsfare, oplyser han.

Ingen er blevet anholdt i sagen.

Politiet efterforsker endnu motivet, oplyser talsmanden uden at give yderligere detaljer.

Skyderiet fandt sted omkring klokken 17.00 lokal tid ved krydset mellem 7th Avenue og 44th Street.

Times Square var før pandemien et af New Yorks mest populære steder at besøge for turister.

Men det har ændret sig, siden at nærliggende teatre lukkede i marts 2020.

Ifølge en nylig rapport fra den lokale erhvervsorganisation Times Square Alliance har der i området omkring den verdensberømte plads været 25 voldelige kriminelle handlinger i første kvartal af 2021.

Det er en stigning i forhold til de 17 sager, som blev registreret i samme periode sidste år.

/ritzau/AFP