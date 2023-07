To kvindelige vandrere gik lørdag morgen ud på en tur i en statspark beliggende i et ørkenområde i den amerikanske delstat Nevada.

Da de ikke vendte tilbage, blev der slået alarm.

Søndag kunne myndighederne så oplyse, at de to kvinder var fundet døde i Valley of Fire State Park, der har fået sit navn efter de røde sandstensformationer, som præger området.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

De to kvinders identiteter er endnu ikke offentliggjort, og der er heller ikke meldt noget ud om årsagen til deres død.

Men ifølge AP var der i den sydlige del af Nevada i weekenden udsendt en advarsel om heftig varme og temperaturer på mere end 45 grader.

De amerikanske myndigheder oplyser, at man kort før klokken 15 lokal tid lørdag blev bedt om at foretage et såkaldt velfærdstjek af de to kvinder, da de ikke var vendt tilbage fra deres vandretur.

Den ene kvinde blev fundet død på stien, mens den anden blev fundet liggende i en kløft.

Siden midten af juli har der ifølge de lokale sundhedsmyndigheder været syv varmerelaterede dødsfald i Clark County, som statsparken ligger i.