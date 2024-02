Lauren Rohs og Sheri Autrey startede en hotline sidste år. For at undersøge omfanget af det, de begge var blevet udsat for af et medlem af en hemmelighedsfuld religiøs sekt.

Det, der herefter skete, overraskede og rystede dem.

De to kvinder hævder begge at være blevet seksuelt misbrugt af Lauren Rohs' far, da de var mindreårige, skriver BBC. Faderen var et højtstående medlem af den kristne sekt, der ikke har noget officielt navn, men kaldes 'The Truth'.

Derfor oprettede Rohs og Autrey hotlinen for at undersøge omfanget af seksuelt misbrug begået af sektens såkaldte 'ministre' – en slags missionærer – og ledere.

Over 1.000 nuværende og tidligere medlemmer af 'The Truth' har henvendt sig, og de to kvinder har indsamlet vidnesbyrd om 700 sektmedlemmer, som skulle have begået seksuelle overgreb i 21 lande verden over. Overgrebene har angiveligt fundet sted gennem flere årtier.

Nu står en af de de påståede gerningsmænd frem for første gang – og erkender overgreb begået over adskillige år.

Det tidligere medlem af kirkesekten Michael Havet har fortalt BBC, at han i 1980erne blev misbrugt seksuelt af 'The Truth'-ministeren Robert Corfield.

Første gang, da Havet blot var 12 år gammel.

Ifølge Michael Havet tvang Robert Corfield efter hvert enkelt overgreb ham til at knæle og bede til Gid – ved siden af sin overgrebsmand.

»Jeg bliver nødt til at anerkende, at det er sandt,« siger Robert Corfield nu til BBC om overgrebene, som fandt sted over en periode på seks år.

I 1993 fortalte Michael Havet efter eget udsagn en af lederne af 'The Truth' om overgrebene, i det håb om, at der ville blive gjort noget ved problemet.

Det blev der også – men ikke det Michael Havet havde forventet.

Ifølge hans udsagn udsatte kirkesektlederen ham for et voldeligt overfald, fordi vedkommende frygtede, Havet havde fortalt andre om overgrebene. Politiet skulle derimod ikke være blevet kontaktet.

Sidste år blev Robert Corfield afskediget som minister for kirkesekten på grund af misbrugssagen.

Ifølge Lauren Rohs og Sheri Autrey peger de mange vidnesbyrd, de har fået via hotlinen, på, at medlemmer af kirkesekten 'The Truth' stadig begår seksuelle overgreb den dag i dag.

De planlægger nu at indlede retssager mod de 700 påståede gerningsmænd og at oplyse deres navne til politiet.

»Det er en ekstremt velsmurt maskine for kriminelle,« siger Sheri Autrey til BBC om sekten.

'The Truth' menes at have op mod 100.000 medlemmer på verdensplan. Størstedelen af dem bor i Nordamerika.

Den kirkelige sekt, som blev stiftet i Irland af en skotsk evangelist i 1897, spreder Det Nye Testamentes ord fra mund til mund-metoden.

Medlemmerne har pligt til at lægge hus til sektens ministre, som ikke må eje noget, men udelukkende skal rejse fra sted til sted for at forkynde Guds ord. Mange af de påståede overgreb skulle netop være blevet begået mod børn, mens en minister boede hos børnenes familier.

'The Truth' oplyser ifølge BBC, at alle anklagerne om seksuelt misbrug nu bliver undersøgt.