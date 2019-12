To krydstogtskibe drevet af samme selskab kolliderede fredag morgen.

Uheldet fandt sted ved havnen i Cozumel, Mexico. En person kom til skade under sammenstødet.

Det skete, da skibets da gæsterne blev evakueret fra skibet spisesal på dæk tre og fire. Skaderne var dog ikke alvorlige.

Det samme gælder de skader, de to skibe pådrog sig under sammenstødet, skriver CNN.

»Vi er i færd med at vurdere skaderne, men de er ikke så store, at de får indflydelse på skibenes mulighed for at sejle,« lyder det i en udtalelse fra Carnival Cruises til mediet.

Selskabet ejer begge de to krydstogtskibe - Carnival Glory og Carnival Legend.

Ifølge Carnival Cruises var der tale om en såkaldt allision. Det betyder, at der opstår et sammenstød mellem et skib, der bevæger sig, og et skib, der ligger stille.

Det var Carnival Glory, der var på vej til sin plads i havnen, da det ramte Carnival Legend, som allerede var på plads.