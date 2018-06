For anden gang på blot to uger endte klatretur med dødeligt udfald i den amerikanske nationalpark Yosemite.

Los Angeles. To klatrere mistede lørdag livet i et fald fra den ikoniske klippe El Capitan i den amerikanske nationalpark Yosemite.

Det oplyser de lokale myndigheder ifølge Los Angeles Times.

Parkens redningstjeneste og ambulancer blev tilkaldt stedet efter ulykken, der skete klokken 8.15 lørdag morgen lokal tid.

Myndighederne har endnu ikke offentliggjort de dræbtes identitet.

Klatrerne var på vej op ad den såkaldte "freeblast"-rute på den nærmest lodrette klippevæg "El Capitan", der er næsten 900 meter høj, da de pludselig styrtede mod jorden.

Det er ikke første gang, at klatrere mister livet i ulykker på Yosemites klippevægge.

21. maj mistede en mand livet, da han gled på klippevæggen Half Dome under et tordenvejr.

Siden de første klatrere satte kabler op på strækningen for næsten 50 år siden, har otte klatrere mistet livet på klippen.

I september 2017 omkom en klatrer på El Capitan, da han blev ramt af en løsrevet sten. En anden klatrer blev hårdt kvæstet ved samme ulykke.

Nogle af verdens bedste klatrere valfarter hvert år til Yosemites klipper i forsøg på at slå rekorder.

30. maj slog de to klatrere Alex Honnold og Tommy Caldwell rekorden for den hurtigste tur op ad El Capitan. De tilbagelagde de knap 900 højdemeter på to timer og ti minutter.

I juni 2017 blev Alex Honnold den første i verden, der klatrede op ad El Capitan uden brug af sikkerhedsudstyr.

