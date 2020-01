De to personer kom fra byen Wuhan til Finland via Norge. Resultat af undersøgelser vil foreligge sent fredag.

To kinesere i Finland testes for et nyt coronavirus, efter at de har opsøgt lægehjælp.

De to personer kom fra den kinesiske storby Wuhan til Finland via Norge.

Det var i Wuhan, virusset først blev opdaget. Den kinesiske storby er lukket delvist ned, og indbyggernes bevægelsesfrihed er indskrænket. Wuhan er en havneby i den centrale Hubei-provins med omkring 11 millioner indbyggere.

Mindst 25 er døde af virusset i Kina, og antallet af smittede personer i landet er steget til 830. Langt størstedelen af smittetilfældene er i Wuhan.

De to kinesere i Finland opsøgte lægehjælp i Ivalo i Lapland.

De blev fredag morgen undersøgt, og der er sendt prøver til hovedstaden Helsinki. Et foreløbigt resultat af lægeundersøgelserne af de to personer vil foreligge sent fredag eftermiddag eller tidligt på aftenen, oplyser de finske sundhedsmyndigheder.

I Storbritannien og Australien er flere personer ved at blive undersøgt for smitte. I alt har sygdommen spredt sig til mindst otte lande: Kina, Japan, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam og USA.

I Verdenssundhedsorganisationen (WHO) siger eksperter, at virusudbruddet er meget alvorligt. Men indtil videre er der ikke tale om en global sundhedskrise.

En international sundhedskrise dækker over "en ekstraordinær begivenhed, som udgør en folkesundhedsrisiko i andre lande gennem international spredning af sygdommen, og som potentielt kræver et koordineret internationalt svar".

Det kan eksempelvis være rejserestriktioner eller screening af passagerer i lufthavne.

Virusset kan smitte fra menneske til menneske - formentlig gennem luften ved nys og host, vurderer forskere ved Imperial College i London.

/ritzau/NTB