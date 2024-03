Hamas hævder, at to israelske gidsler er omkommet, og yderligere otte er såret under israelske angreb.

Israelske angreb på Gazastriben har de seneste fire døgn kostet to israelske gidsler livet og såret yderligere otte alvorligt.

Det hævder Hamas' væbnede gren, al-Qassam Brigaderne, søndag i en udtalelse, som er udsendt via beskedtjenesten Telegram.

- Deres vilkår bliver mere usikre i lyset af den manglende mulighed for at give dem hensigtsmæssig behandling, lyder det i udtalelsen.

Al-Qassem Brigaderne siger videre, at Israel bærer "det fulde ansvar" for de tilbageværende gidslers liv.

Den militante bevægelse Hamas tog 240 personer til fange under sit overraskelsesangreb på Israel 7. oktober 2023.

De tilfangetagne blev bragt fra Israel til Gaza, hvor nogle indtil videre har været holdt som gidsler i fire måneder.

Cirka halvdelen af gidslerne er blevet løsladt. De fleste af dem blev frigivet under en våbenhvile i slutningen af november. Samtidig løslod Israel 240 palæstinensere fra israelske fængsler.

Det er uklart, præcis hvor mange overlevende gidsler der er tilbage i Gaza.

Tirsdag fortalte talsperson for Israels militær Daniel Hagari, at militæret havde fortalt en lang række familier til tilbageværende gidsler, at deres familiemedlemmer var omkommet i Hamas' varetægt.

- Vi har informeret 31 familier om, at deres tilfangetagne kære ikke længere lever, og at vi har erklæret dem døde, lød det fra Daniel Hagari.

Blandt gidslerne er både israelere og udlændinge.

Ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza er flere end 28.000 personer blevet dræbt under krigen i området.

Israel indledte sin offensiv som modsvar til Hamas' angreb på Israel i oktober. Den israelske regering har meldt ud, at militæret ikke lægger våbnene, før Hamas-bevægelsen er nedkæmpet i Gaza.

Hamas' angreb på Israel kostede cirka 1200 personer livet.

/ritzau/Reuters