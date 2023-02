Lyt til artiklen

To mennesker er i livsfare efter, at der blev afgivet skud foran en skole i den nordtyske by Bramsche.

Det skriver Bild.

Klokken 7:30 tirsdag morgen kontaktede vidner, der havde set en mand skyde udenfor den lokale Martinusschule, politiet.

Tililende betjente kunne anholde den formodede skytte, der er en mand på 81 år. Han skulle have skudt en 16-årig dreng og derefter skudt sig selv.

Begge er i akut livsfare.

Der blev rekvireret en redningshelikopter.

Hvad motivet bag handlingen er, er fortsat helt uklart. Men ifølge Bilds oplysninger skulle offer og gerningsmand have kendt hinanden.

Flere elever og lærere overværede skudepisoden, og de modtager nu psykologhjælp.

Opdateres …