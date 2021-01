Der er fortsat 10 mennesker savnet efter et stort jordskred i den norske kommune Gjerdum, som strækker sig over et 700 meter langt område.

Dog har man haft held med at redde hele to hunde ud fra ulykkesstedet, skriver Dagbladet.

Politiet gennemsøger skredområdet med droner og helikoptere, og sent torsdag aften fandt man altså endnu en hund, som blev trukket op af dets store krater med en redningshelikopter.

Tidligere samme aften fandt man også dalmatineren Zajka.

Sådan ser det ud i det store krater, jordskredet har skabt. Foto: OLE BERG-RUSTEN Vis mere Sådan ser det ud i det store krater, jordskredet har skabt. Foto: OLE BERG-RUSTEN

Begge hunde er genforenet med deres ejere og har det godt trods omstændighederne.

»Hunden har været igennem en kontrolundersøgelse, og vi fandt ingen skader,« fortæller en dyrlæge til Dagbladet.

Jordskreddet fandt sted tidligt onsdag morgen, og man er fortsat i gang med redningsarbejdet. Fredag formiddag har man besluttet at rykke ind med en bro, der er monteret et militært køretøj.

Broen giver redningsfolket et sikkert grundlag at stå på, og derved forventer man at kunne tilgå nogle af murbrokkerne, dog er det en farlig redningsaktion.