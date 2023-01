Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To helikoptere er stødt sammen i luften i den australske delstat Queensland.

Det skriver den australske ABC News.

Ulykken er sket nær forlystelsesparken Sea World.

Ifølge myndighederne er der flere dræbte, og 13 personer er under behandling.